Previdni Nemci

Nemška vlada je priznala odgovornost za pokol v Namibiji v desetletju pred prvo svetovno vojno, v katerem je umrlo najmanj 75.000 pripadnikov plemen Herero in Nama. Vsekakor so Nemci potrebovali veliko časa, več kot 110 let, da so priznali ta pokol takrat še cesarske vojske v Namibiji. In v pogajanjih z namibijsko vlado so zelo pazili na svoje besede. Prosili so za odpuščanje, priznali odgovornost in obljubili več kot milijardo za razvoj Namibije. Niso pa hoteli uporabiti izraza »odškodnina«, da ne bi ljudje v evropskih državah, ki so bile žrtev še hujših, nacističnih zločinov, in to ne tako davno tega, prišli na kakšno idejo.