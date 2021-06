Matej Šarc, oboist in direktor Slovenske filharmonije: »Ničesar nisem podedoval, kar bi me presenetilo«

Najprej je Matej Šarc igral harmoniko, potem klavir, nato oboo. V začetku menda ne najraje, a je glasba očitno pretehtala. Že med študijem na Akademiji za glasbo v Ljubljani se je podal na študij v Freiburg, kjer je spoznaval sodobne tokove v klasični glasbi. Pred odhodom v tujino je bil solist oboist pri Simfonikih RTV Slovenija, v Nemčiji je sodeloval pri Mladi nemški filharmoniji in Freiburških filharmonikih, po vrnitvi pa je od leta 1994 v Slovenski filharmoniji (SF). Tam je bil do lani oboist solist, nakar je prevzel funkcijo vršilca dolžnosti direktorja, nedavno pa je postal direktor s polnim mandatom. Hišo tudi umetniško vodi, te sposobnosti je pokazal že kot idejni vodja pihalnega kvinteta Slowind in istoimenskega festivala sodobne glasbe. Je tudi profesor na glasbenem konservatoriju in glasbeni akademiji v Ljubljani.