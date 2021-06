»Lani smo začeli in letos končali investicijo, s katero smo zgradili dodatne proizvodne oziroma montažne prostore,« pove direktor Virsa Renato Pahor. »Zmogljivosti smo praktično podvojili in nove prostore ustrezno opremili, okrepili pa smo se tudi kadrovsko.« Novo proizvodno dvorano so povezali z obstoječo, pri čemer so pridobili dodatnih osemsto kvadratnih metrov površine. Z novo pridobitvijo, vredno okoli 700.000 evrov, pa se investicije inovativnega inženirskega podjetja, ki je bilo zasluženo imenovano za zlato gazelo, ne končajo.

Prihodnje leto imajo v načrtu gradnjo dodatnih proizvodnih zmogljivosti. V ta namen so v lendavski industrijski coni, kjer stoji podjetje, od občine za 250.000 evrov kupili sosednje zemljišče v velikosti nekaj tisoč kvadratnih metrov. Na njem nameravajo prihodnje leto postaviti še en objekt z raziskovalnim laboratorijem in predstavitvenimi prostori, velik okoli tisoč kvadratnih metrov, nadaljuje direktor. Investicija, ki za podjetje ni majhen zalogaj, je vredna milijon evrov, omogočila pa mu bo nadaljnji razvoj in rast. Z razširjenimi proizvodnimi kapacitetami in okrepljenim razvojnim oddelkom želi podjetje odgovarjati na vse zahtevnejše tehnološke izzive in biti pionir novih tehnologij.

Desetina prihodkov v razvojne projekte

V podjetju se lahko pohvalijo, da je za poslovni zagon v letošnjem letu poskrbelo nekaj velikih naročil. Ta ne prihajajo samo iz Slovenije, ampak čedalje več tudi iz tujine, od koder prihaja okoli četrtina naročnikov, večinoma iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske in Srbije oziroma iz držav v radiju okoli tisoč kilometrov. Ker ne gre za serijske produkte, ampak za povsem naročniško proizvodnjo za znane kupce, je v predpogodbeni fazi potrebnih kar nekaj usklajevanj, obiskov, pogovorov in iskanja tehničnih rešitev, pojasni Pahor. To početi na zelo velikih razdaljah ni ravno enostavno, zato ni praksa, da bi kupci prihajali od zelo daleč, nadaljuje direktor in doda, da se bodo namesto na nove trge osredotočili na povečanje tržnega deleža v državah, kjer je Virs že prisoten in prepoznan po svojih inovativnih rešitvah na področju avtomatizacije in robotizacije.

»Krizo smo izkoristili tudi za to, da smo dokončali nekaj razvojnih projektov,« poudari Renato Pahor. »Razvili smo več različic kolaborativnih robotskih varilnih celic, dokončali smo projekt laserske robotske varilne celice in razvijamo aplikacijo za spremljanje in dokumentiranje različnih ekonomskih in tehničnih parametrov na naših robotskih aplikacijah oziroma varilnih celicah. Razvoj je za nas pomemben, lani smo vložili vanj desetino prihodkov, kar je velik zalogaj, vendar nam to omogoča ohranjanje dodane vrednosti, torej da nisi sledilec, ampak tisti, ki poskuša biti korak pred tekmeci v smislu razvoja ali ponujanja posebnih rešitev. To je proces, ki se nikoli ne ustavi. Ves čas gledamo, kje bi se dalo kaj izboljšati, kaj bi lahko naredili bolje, učinkoviteje in kaj je tisto, kar bi kupcem koristilo in jim olajšalo delo. Še zmeraj imamo nore ideje in veliko je še prostora za izboljšave in inovacije.«