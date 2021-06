Odpira se nova stran evropskih nogometnih prvenstev

Nogomet je danes najbolj podoben liberalni demokraciji. Najmočnejši si vedno izborijo svoje pravice. Vprašanje je, kako je z najšibkejšimi. Za nas, ki »normalnost« merimo skoraj izključno z ravnijo svobode najšibkejših členov družbe in možnostjo, da se ljudje zbirajo v velikem številu – se je končno začelo. Evropsko prvenstvo od Bakuja do Londona, prek Minska, Bilbaa in Valencie, bi moralo biti prava vseevropska manifestacija, ki ima v sebi vso pisanost evropske različnosti.