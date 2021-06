Bilo je oktobra predlani, ko se je šestdeset let trajajoč zakon takrat 83 let starega možakarja in njegove žene končal tragično. Kot že tolikokrat prej jo je obiskal v centru starejših občanov v Notranjih Goricah, jo peljal na sprehod, nato pa jo pospremil nazaj v sobo. Ker je bila žejna, je iz hladilnika v njeni sobi vzel steklenico in ji natočil pijačo. Ni pa opazil strahovite napake – namesto soka ji je ponesreči dal piti rabljeno koncentrirano žveplovo kislino. Gospa je zaradi hudih poškodb, šlo je za kemične opekline, umrla. Tožilstvo je moškemu očitalo povzročitev smrti iz malomarnosti, saj se ni prepričal, kaj je v posodi, iz katere je natočil »sok«. Štiriinosemdesetletnik je krivdo priznal, sodnik Bernard Tajnšek ga je obsodil na šest mesecev pogojne zaporni kazni s preizkusno dobo dveh let.

Globoko prizadet zaradi smrti žene

Že avgusta lani sta obtoženi z zagovornico in tožilstvo sklenila sporazum o priznanju krivde, ki ga je sodnik sprejel, saj so se tako listinski dokazi kot priče, ki so opisovale okoliščine tistega usodnega dne, skladale z njegovim priznanjem krivde. Tako tožilstvo kot obramba sta se strinjala, da je kazen primerna teži kaznivega dejanja, oboji so izpostavili gospodovo dozdajšnjo nekaznovanost pa tudi starost. »Pomembno je tudi, da so posledice mojo stranko osebno močno prizadele, za spregledati pa tudi ni okoliščin kaznivega dejanja, saj se je embalaža s tekočino, ki jo je gospa zaužila, nahajala v njeni sobi,« je sodišče v zaključni besedi nagovorila zagovornica Petra Stanič. Sodnik Tajnšek se je strinjal, da je že smrt oškodovanke njenega moža zelo prizadela, ker verjame, da kaznivega dejanja ne bo ponovil, pa se je sodnik strinjal s pogojno zaporno kaznijo. Za povzročitev smrti iz malomarnosti je sicer predpisana kazen od šest mesecev do pet let zapora.

Ravno zaradi težke zgodbe in nesrečnih okoliščin, zaradi katerih je gospa oktobra predlani umrla, v članku ne objavljamo imena in priimka obtoženega. Upokojeni voznik, ki bo čez nekaj mesecev dopolnil 85 let, mora že vse od takrat živeti z zavedanjem, kaj je ponesreči storil, obenem pa je še hudo bolan. Kako se je steklenica kisline znašla v hladilniku, ni znano, po neuradnih informacijah pa tega nihče niti ni preiskoval. Koncentrirana žveplova kislina je v gospodinjstvu sicer pogosto sestavina kislih čistil za odtoke, s katero se odstranjujejo maščobe, lasje in druge nečistoče.