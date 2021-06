Na slovitem Wembleyju sta se srečali reprezentanci, ki sta se merili v polfinalu zadnjega svetovnega prvenstva. Takrat so bili po podaljšku boljši Hrvati, ki pa so pred to tekmo v vlogo favoritov postavljali Angleže. Takšna vloga jim najbolj ustreza, je pred tekmo povedal prvi zvezdnik "ognjenih" Luka Modrić. A tokrat se jim ni izšlo, Raheem Streling je v drugem polčasu poskrbel za zmagoviti gol mlade in dinamične angleške vrste.

Angleži so tekmo začeli silovito, takoj pritisnili in v šesti minuti bili blizu zadetku, ko je z roba kazenskega prostora sprožil Phil Foden in zadel vratnico. Malce pozneje je poskusil še Kalvin Phillips z volejem z dobrih 16 metrov, Dominik Livaković v vratih hrvaške pa je bil pozoren. Pozneje so Hrvati vzpostavili ravnotežje na igrišču, pravih priložnosti pa v tem obdobju in vse do konca polčasa ni bilo več.

Uvod drugega dela ni bil tako dinamičen kot tisti v prvem polčasu, v 55. minuti je sicer od daleč poskusil Modrić, toda Jordan Pickford ni imel težav pri branjenju. Dve minuti pozneje pa so Angleži izpeljali lepo akcijo in povedli. Po podaji Kyla Walkerja je žogo na desni strani dobil Phillips, se pomaknil proti sredini in žogo oddal vtekajočemu Sterlingu v kazenski prostor, napadalec Manchester Cityja pa je nato premagal še Livakovića.

V 61. minuti so izbranci Garetha Southgata znova zagrozili, po podaji Masona Mounta z leve je na drugi vratnici zgrešil Harry Kane. Štiri minute pozneje je na drugi strani s 14 metrov poskusil Ante Rebić, a je slabo zadel žogo, v 67. minuti pa je Mount s prostega strela žogo poslal le malce čez gol hrvaških vrat. Slabše je iz ugodnega položaja povsem neoviran meril Sterling v 74. minuti, ko je žogo poslal visoko čez gol.

Hrvati so v želji po izenačenju v zaključku tekme prevzeli pobudo, medtem ko so Angleži bolj ali manj čakali na protinapade. Toda prvi niso prišli do svojih priložnosti, Angleži pa niso dočakali možnosti za spodoben protinapad, tako da je ostalo pri minimalni zmagi Otočanov.

Ti so v 82. minuti v igro poslali Juda Bellinghama, ki je s 17 leti in 349 dnevi postal najmlajši nogometaš zaključnih turnirjev stare celine.

Danes pa bosta še dve tekmi v skupini C, in sicer se bosta ob 18.00 v Bukarešti merili Avstrija in Severna Makedonija, ob 21.00 pa v Amsterdamu Nizozemska in Ukrajina.

V ponedeljek pa bosta na sporedu še tekmi v skupini E, ob 18.00 bosta v Sankt Peterburgu igrali Poljska in Slovaška, ob 21.00 pa v Sevilli Španija in Švedska.