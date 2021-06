Brivsko-frizerska tradicija v Postojni je dolga, tudi zahvaljujoč Janku Ozbiču, ki je družinsko zgodbo vodil vse do leta 2015, ko je takrat, pri svojih 89 letih, odložil svojo britev in zaprl vrata brivnice. Potencial zanimivega obrtniškega objekta iz časa pred drugo svetovno vojno je odkrila občina, ki je hišo leta 2017 vzela v najem. Leta 2018 so bili uspešni pri projektih za obnovo in oživitev salona, prejeli so evropska sredstva in obnova se je lahko začela.

Že leto dni kasneje je nekoč zelena vogalna hiša na današnji Ljubljanski cesti 24 dobila rožnato fasado. Barvna študija fasade, ki so jo izvedli konservatorji v skladu s smernicami goriške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je namreč pokazala, da je bila stavba nekajkrat prepleskana in po drugi vojni odeta v rožnato-oranžne odtenke. Na pročelju so poustvarjeni tudi napisi, ki so dejavnost salona prvič v njegovi zgodovini označili izključno v slovenskem jeziku. Vsa pleskarska in črkopleskarska dela je na objektu izvajal Miroslav Vičič, od katerega so Ozbičevi kupili hišo leta 1931.

Obnovili širi italijanske brivske stole Nekaj posebnega je tudi notranjost salona, v kateri je oprema od leta 1924 naprej, ko je salon prevzel Viktor Ozbič, Jankov oče, in se je, z nekaj posodobitvami, ohranila praktično vse do leta 2015. Tako je salon večinoma ohranil podobo in notranjo opremo iz časa med obema vojnama, ko je dejavnost tudi doživljala svoj vrhunec. Med drugim so se ohranili vsi štirje legendarni italijanski usnjeni frizerski stoli iz Parme, ki so jih Ozbičevi kupili leta 1936. In prav ti so bili za Alexa Batisto, akademskega restavratorja, prav tako kiparja, katerega podjetje CRMA je prevzelo vsa restavratorska dela lani jeseni, tudi največji izziv. »Tovarna stolov v Parmi je imela izdelane že posebne stroje in prešo za tapeciranje, tako da se sami zdaj ubadamo z rešitvami, izdelati smo morali tudi nekaj specialnega orodja. Da ne omenim iskanja pravega tiskanega usnja. A prihajamo do želenih rezultatov in enega od štirih stolov nam je uspelo avtentično obdelati in ga po konservacijskem postopku pripeljati do prvotne oblike. Seveda z manjšimi popravki. Preostali trije stoli bodo popolnoma obnovljeni, prav tako otroški stol s konjičkom. Vsi stoli pa bodo tudi funkcionalni,« pove Batista, ki omeni tudi keramične lijake. Tudi ti bodo ostali originalni: »Lijaki so edinstveni, so iz obdobja malo po vojni, nismo si smeli dovoliti napake. Zdaj iz pipe teče tudi topla voda, izbira armature – ta ja nova – pa ustreza videzu starih.« Avtentična rekonstrukcija poslikav V oči padejo tudi keramični okvirji vtičnic in stikala, ki so približek originalom iz začetka prejšnjega stoletja. A sodijo zraven, kot tudi nove vintage steklene luči in brivske omarice. »Te so originalne. Okvirje smo na novo kromirali, lesene površine smo obnovili,« pove sogovornik in prizna, da se morda na oko ne vidi, a da gre za precej dolgotrajen postopek. Kot je bila obnova vseh lesenih vrat, okenskih in izložbenih okvirjev na sami lokaciji. »Kar je bilo preostalega interierja – gre za več kot 150 eksponatov, tudi bakreni bojler in peč na drva – smo prenesli v naš atelje v Ilirski Bistrici, kjer je tudi sedež podjetja,« razloži Batista in doda, da se predmeti že vračajo v brivnico.Dodaten izziv, tudi za ekipo predstavnikov goriškega zavoda za kulturno dediščino, je bilo najti ustrezno barvo oziroma poslikavo notranjosti brivnice. »Rekonstrukcija poslikav je praktično avtentična, saj so bile narejene vse potrebne barvne študije. Po njih smo tudi naredili šablone in nato ročno naslikali vzorce na stene. Zgornji, dobrih 30 centimetrov debel pas bordure vsebuje kar devet različnih barvnih vzorcev,« razloži strokovnjak in omeni, da so se z barvanjem prostorov, ki bodo na neki način spominjali na 60. leta prejšnjega stoletja, ukvarjali štirje strokovnjaki več tednov.

Upokojeni brivec redno spremlja obnovo Pri obnovi je šlo za kompleksno sodelovanje obrtnikov z različnih področij, je potrdil še arhitekt mag. Tomaž Biščak, ki ni pozabil omeniti rednih obiskov Janka Ozbiča, ki se kljub spoštljivim letom še vedno spominja marsikatere podrobnosti, ki jim je pri načrtovanju obnove prišla prav. »Trenutno so brivnice še vedno v trendu, zato je bilo treba poskrbeti za preplet starega in sodobnega. Sodobna brivnica mora denimo imeti ustrezno osvetlitev, zato smo uporabili LED-svetila, mora imeti toplo vodo, zagotoviti ogrevanje, hlajenje in dostop za invalide. Ne nazadnje mora imeti tudi prostor za ločevanje odpadkov, kar je bil res velik izziv. Vse, kar je bilo kvalitetnega, uporabnega in je predstavljalo salon, smo ohranili,« zadovo pove Biščak. Celovita obnova salona Ozbič bo kmalu končana in brivnica z novim mojstrom bo lahko znova odprl svoja vrata in sprejela obiskovalce. Poleg salona bo v pritličju stavbe še družabni prostor s stalno etnografsko razstavo, ki bo zagotovo obogatila kulturno življenje v Postojni.