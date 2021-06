Šiškovega soigralca operirali zaradi možganske krvavitve

Nemškega košarkarskega reprezentanta in soigralca Žana Marka Šiška pri münchenskem Bayernu Paula Zipserja so morali zaradi možganske krvavitve nujno operirati, so nemški tiskovni agenciji dpa potrdili predstavniki kluba. Zapletena operacija, ki so jo izvedli minulo sredo, naj bi bila uspešna, košarkar pa vsaj nekaj časa ne bo mogel igrati.