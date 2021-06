22-letni Tadej Pogačar (UAE Emirates) je na zadnji etapi 27. dirke po Sloveniji od Ljubljane do Novega mesta brez težav ubranil skupno vodstvo in tako prvič v karieri dobil domačo dirko. Mladenič iz Klanca pri Komendi je prišel že do svoje 25. zmage v karieri in osme v tej sezoni. S tem je le še potrdil, da je odlično pripravljen na branjenje lanske zmage na največji dirki sezone - dirki po Franciji. Pogačar je postal deseti slovenski zmagovalec domače pentlje, skupno pa je to trinajsta slovenska zmaga. Primož Roglič, Jure Golčer in Mitja Mohorič so na domačih tleh zmagali po dvakrat.

Popolna prevlada UAE-ja Zadnja etapa je potekala povsem v skladu s pričakovanji in se je 175,3 kilometrih končala s ciljnim sprintom celotne glavnine. Svojo moč v tovrstnih zaključkih še drugič pokazal Nemec Phil Bauhaus (Bahrain-Victorius), ki je po uvodni etapi, dobil tudi zadnjo. Dve etapni zmagi sta tako obliž na rane ekipe, za katero vozita tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik, saj so ostali brez kolesarja na odru za zmagovalce v skupnem seštevku. Mohorič je na koncu zasedel 7. mesto v skupnem seštevku in je za POgačarjem zaostal za dve minuto in 39 sekund. Na 27. izvedbi dirke po Sloveniji je povsem prevladovala druga pro tour ekipa s pomembno slovensko vlogo. Športni direktor Andrej Hauptman je v Slovenijo pripeljal izjemno močno zasedbo, ki je upravičila visoka pričakovanja. Na dirki so pobrali skoraj vse, kar se je pobrati dalo. Slavili so dve etapni zmagi, saj je drugo etapo dobil Tadej Pogačar, četrto pa Diego Ulissi. Edino v ciljnih sprintih se jim je zalomilo, saj so imeli z Matteom Trentinom močnega aduta za zmago tudi v tovrstnih zaključkih, a višje od tretjega mesta ni zmogel. Vseeno so z dirko po Sloveniji lahko več kot zadovoljni, saj je Tadej Pogačar z velikansko prednostjo (+1:21) slavil skupno zmago. Drugi je bil Ulissi, ki je sicer branil zmago, na tretjem emstu pa je zaključil Matteo Sobrero (Astana). Pri UAE-ju so lahko zadovoljni tudi z delom drugega slovenskega kolesarja Jana Polanca, ki se je zopet izkazal kot odlični pomočnik, ravno tako kot Poljak Rafal Majka, ki je v preteklosti tudi že zmagal na dirki po Sloveniji. Tadej Pogačar je poleg zelene majice najboljšega kolesarja prejel tudi modro za najboljšega na gorskih ciljih. Mateju Mohoriču je pripadla rdeča majica najboljšega sprinterja, Kristjanu Hočevarju (Adria Mobil) pa majica za najboljšega mladega kolesarja.