Nizozemec z avstrijsko licenco, ki je imel v svoji karieri veliko smole in težav s poškodbami, na Touru 2013 ga je med drugim podrl avtomobil francoske televizije, je v ciljnem sprintu premagal Matica Grošlja, še lani tekmovalca ljubljanske ekipe Gusto Santic, v ubežni skupini pa je bil še nekdanji amaterski svetovni prvak Gregor Tekavec, ki se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Hoogerland je napadel na vzponu na Kladje, na vrhu je imel več kot minuto prednosti, na spustu pa sta ga slovenska zasledovalca ujela. Do cilja sta se ga poskušala otresti, a jima ni uspelo.

Med dekleti je progo najhitreje prevozila Britanka Matea Deliu (3:53:33), ki je za nekaj desetink prehitela Katarino Novak. V malem maratonu je sprint dobil Tadej Aleš, v zaključku je imel več moči od dvakratnega zmagovalca Matica Plaznika.

Startni znak za začetek 40. izvedbe maratona sta kolesarjem ob zvokih Avsenikove Golice dala predsednik organizacijskega odbora Jože Mermal in župan Ljubljane Zoran Jankovič, ki je pred tem tudi podelil priznanja zaslužnim organizatorjem na čelu z direktorjem maratona Gorazdom Penkom ter pobudnikoma prireditve Tonetu Fornezziju-Tofu in Janezu Winklerju, priznanja pa sta si prislužila tudi selektor slovenske reprezentance Andrej Hauptman in pa tekmovalni as Tadej Pogačar. Župan je v šali zmagovalca lanskega Toura poskušal prepričati, da nastopi in zmaga tudi na maratonu, saj je dirko Po Sloveniji, katere zadnja etapa se je na istem prizorišču začela nekaj minut pozneje, tako ali tako že dobil.

Letošnji praznik amaterskega kolesarstva je sicer vključeval pet preizkušenj različnih zahtevnosti: nedeljska Maraton Franja BTC City (156 km) in Triglav mali maraton Franja (97 km). V soboto so bile še preizkušnje na Kongresnem trgu, Barjanka Hervis (83 km), IKEA Family - družinski maraton (25 km) ter Vzajemkov otroški kolesarski izziv (1500 m).

Skupno je na prireditvi v dveh dneh sodelovalo več kot 4000 kolesarjev, na glavni dirki nekaj čez 900.