Po poročanju medijev je Zidar leta 1968 diplomiral na ljubljanski fakulteti za strojništvo. Njegova pot se je začela hitro vzpenjati prek podjetij Slovenija ceste, Mehanični obrati, sredi sedemdesetih je vodil tudi Poslovno združenje gradbenih podjetij za izgradnjo avtocest in hidroelektrarn, v katero so bila združena podjetja Primorje Ajdovščina, Gradis in Slovenija ceste.

Deset let po diplomi je prejel najvišje priznanje Gospodarske zbornice Jugoslavije - gospodarstvenik leta, kar je bila le ena od več nagrad, ki so mu jih namenili v času njegove kariere.

Direktor SCT, družbe, v katero se je združilo več podjetij, je postal leta 1980. Ta je z nekaj prilagoditvami preživel tudi sušno obdobje po osamosvojitvi države, potem pa je družba doživela nov razcvet, ko se je Slovenija lotila gradnje avtocestnega križa, levji delež posla pa je šel prav SCT.

Zidarjev padec se je zgodil leta 2011 z začetkom stečaja SCT in sodnim pregonom. Leta 2013 je postala pravnomočna sodba, ki je Zidarja in še sedem soobtoženih obsodila za nepravilnosti v postopku javnega naročila za gradnjo novega centra za kontrolo zračnega prometa na brniškem letališču. Obsojeni so bili na zaporne kazni. Zidar je nikoli ni prestajal zaradi zdravstvenih razlogov.