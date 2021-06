Celotna pot naj bi trajala okoli deset minut, kar pomeni, da je anonimnež za pot pripravljen odšteti okoli 45.000 dolarjev na sekundo vesoljskega poleta.

Blue Origin bo raketo New Shepard v vesolje izstrelil predvidoma 20. julija. Po izstrelitvi naj bi raketa v dveh minutah pospešila na več kot 3700 kilometrov na uro. Po treh minutah bodo občutili breztežnost.

Posadka bo poletela okoli 100 kilometrov od Zemlje. Za primerjavo, Mednarodna vesoljska postaja (ISS) je od Zemlje oddaljena okoli 400 kilometrov. Nato se bo New Shepard s posadko vrnil na Zemljo in pristal v puščavi Teksasa.

Dražbo so začeli že v maju, v soboto pa je potekal zaključni del. Še v četrtek je bila cena poleta 4,8 milijona dolarjev, nato pa so hitro prebili mejnik 20 milijonov. Zadnje kladivo je nato udarilo pri 28 milijonih dolarjev.

»Ime zmagovalca dražbe bomo objavili v tednih po zaključku dražbe,« so tvitnili pri podjetju. Poleg anonimnega kupca in Bezosa bo na krovu tudi brat ustanovitelja Amazona Mark Bezos, identitete četrtega potnika še niso razkrili.

Blue Origin je kapsulo zadnjič testiral sredi aprila. Takrat so dosegli višino okoli 105 kilometrov. Ob začetku in koncu poleta so testirali naloge astronavtov, let pa je potekal brez posadke. Raketa New Shepard doslej še ni letela s posadko.

Na dražbi zbrana sredstva bodo namenili fundaciji Blue Origina za mlade, v okviru katere spodbujajo prihodnje generacije, naj se odločijo za kariero na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike.