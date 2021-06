Britanska kraljica tudi uradno obeležila svoj rojstni dan

Britanska kraljica Elizabeta II. je danes uradno praznovala svoj 95. rojstni dan, ki so ga obeležili z okrnjeno različico parade Trooping the Colour (Pozdrav zastavi). Na gradu Windsor so se med drugim zbrali vojaki, ki so med pandemijo pomagali lokalnim skupnostim in zdravstvenim delavcev ali so služili v tujini.