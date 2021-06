Dragos, ki ga je policija v Milanu prijela na podlagi britanskega naloga za aretacijo, pripada kriminalni organizaciji, ki se ukvarja s tihotapljenjem ljudi, so sporočili italijanski policisti.

39 vietnamskih migrantov, med katerimi sta bila najmlajša stara komaj 15 let, se je oktobra 2019 zadušilo v prikolici tovornjaka, v kateri so jih pretihotapili v Veliko Britanijo. Njihova trupla so odkrili v pristanišču blizu Londona.

Vodji tihotapske tolpe Ronan Hughes in Gheroghe Nica sta bila letos na sodišču v Londonu obsojena na 20 oz. 27 let zapora zaradi 39 ubojev. Voznika tovornjaka Maurice Robinson in Eamonn Harrison pa sta dobila 13 oz. 18 let zapora.