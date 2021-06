Napori gasilcev so uspešni - samo v petek so ognjene zublje pogasili na 60 kvadratnih kilometrih.

Ponekod se površina požarov sicer še vedno povečuje, na primer na območju Bajkalskega jezera in v Jakutiji na severovzhodu Rusije.

»Letos so oblasti sprejele precej strožje ukrepe za preprečevanje in boj s požari,« je povedal predstavnik okoljevarstvene organizacije Greenpeace. Pristojni so izrekli veliko kazni, več ljudi je bilo aretiranih.

Po navedbah ruskih okoljevarstvenikov številni požari izbruhnejo iz malomarnosti, na primer med kurjenjem tabornih ognjev ali suhe trave. Letos je po njihovih ocenah sicer nekaj manj požarov v naravi kot v preteklih letih.