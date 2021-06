Pričakovano je kraljeva etapa 27. dirke po Sloveniji potekala v odličnem vzdušju. Na Primorskem in Krasu se je ponovno zbrala velika množica ljudi, ki je z navdušenjem pozdravila kolesarje. Novo izjemno predstavo je prikazala ekipa UAE Emirates, ki je daleč najmočnejša na letošnji dirki. Etapa je pripadla Diegu Ulissiju, ki je bil najmočnejši v zadnjih metrih vzpona na Sveto goro. Tadej Pogačar se je osredotočil le na branjenje zelene majice in je zmago prepustil klubskemu sotekmovalcu.

Napaka motorista razbila glavnino

Malce nenavadno je, da je kraljeva etapa potekala na jugozahodu države, a če je kdo pri tem pomislil, da je bila etapa zaradi tega kaj lažja, se je pošteno zmotil. Skoraj 3000 višinskih metrov so morali premagati kolesarji in večino teh v drugi polovici etape. Vzponi so se stopnjevali. Pričeli so z vzponom tretje kategorije na Temnico, nato so se prvič v dnevu podali na Ravnico, ki za razliko od svojega imena ni prav nič ravna. Sledil je vzpon na Vrhovlje, še enkrat na Ravnico in potem za zaključek še smetana na torti vzpon na Sveto goro, vzpon prve kategorije, ki je že drugič v zgodovini dirke gostil cilj etape.

Po pričakovanjih glede na profil etape, se je v začetku izoblikoval beg. V njem je bilo osem kolesarjev, tudi dva Slovenca. Barve Adrie Mobila je branil David Per, Kristjan Koren pa na letošnji dirki nastopa v barvah slovenske reprezentance.

Ubežniki so bili ujeti tik preden so se drugič začeli vzpenjati na Ravnico, dobrih 10 kilometrov do cilja. V glavnini je takrat že prišlo do prvih napadov. Predvsem na račun napake motorista s kamero, ki je na enem križišču pred vzponom zapeljal v napačno ulico. Nekaj kolesarjev mu je sledil in izgubili so svoje pozicije v glavnini. Največji osmoljenci so bili kolesarji Bahrain-Victoriusa.

V ospredju pa so vstali vsi člani ekipe UAE Emirates, ki so nato navili močan tempo za kapetana Tadeja Pogačarja. Dobro formo je znova potrdil Tadejev glavni oproda Jan Polanc, ki je bil na čelu prve skupine večino časa vzpona na Ravnico. V težave je zapadel drugi v skupnem seštevku Matej Mohorič (Bahrain-Victorius), ki pa mu je na kratkem spustu pred zaključnim vzponom ponovno uspelo priključiti. Še več, poskusil je z napadom, a je bil hitro nevtraliziran.