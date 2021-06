»Trenutna oblast si je pod krinko kriznih razmer zaradi epidemije podredila vse vzvode za nadzor družbenih procesov in funkcij. Ukinila je financiranje tistim, ki so do vodenja države kritični, onemogočila proteste in demokratično izražanje ter se z vsakim petkom posluževala močnejšega policijskega in vojaškega nasilja. Uprimo se avtoritarni oblasti, ki se z nasiljem bori za lastno prevlado nad ljudstvom,« so zapisali organizatorji dogodka.

Festival, ki bo potekal pod geslom Uprimo se zatiranju, se bo prav tako dotaknil epidemije in težav s katerimi so se zaradi epidemije spopadali člani LGBTIQ+ skupnosti, ter posledic, ki jih ta zanje prinaša.

Festival bodo začeli z današnjim otvoritvenim dogodkom, ki bo vseboval glasbeno-kulturni program. V prihodnjem tednu se bodo v okviru festivala v Ljubljani zvrstili številni dogodki, med drugimi delavnica, strokovni posvet, literarni dogodek, mednarodna konferenca in drugi. Festival bodo zaključili s Paradnim dnevom, na katerem bodo člani skupnosti zahtevali svobodo, enakopravnost in spoštovanje.