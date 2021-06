V Denverju je slovenski reprezentant Vlatko Čančar igral za domače le minuto, v tem času ujel eno žogo in eno izgubil ter ostal brez točk. Največ, 32, jih je za gostitelje dosegel srbski košarkar Nikola Jokić, ki je pred tremi dnevi prejel nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) lige, temu je za trojni dvojček dodal kar 20 skokov in 10 podaj.

Za Suns, ki jih le še zmaga loči od uvrstitve v konferenčni finale, je celotna prva peterka dosegla dvomestno število točk, najbolj učinkovita pa sta bila Devin Booker (28 točk) in Chris Paul (27 točk, osem podaj, tri ukradene žoge). Na drugi strani je poleg Jokića izmed članov začetne peterke več kot devet točk zmogel le še Michael Porter Jr., a je do petnajstih prišel z metom iz igre 5:13, rezervista Monte Morris in Will Barton sta jih dodala 21 in 14.

Denver, tretji nosilec in lanski finalist na zahodu, je tako na poti, da z 0:4 izpade iz končnice prvič po sezoni 2007/08, ko je brez zmage ostal proti Los Angeles Lakers. Phenix je do desetih točk prednosti prišel že v prvi četrtini, po polčasu pa je naslednjo dobil s prav tako razliko in nato tekmo pripeljal varno do konca.

"Zelo sem razočaran, ker sem zgrešil toliko metov. To ni bil moj večer, za našo ekipo bi bilo vse veliko lažje, če bi zadeval. Jasno je sicer, da so obrambo osredotočali name, ampak tako je tudi običajno," je bil razočaran Jokić, ki je zadel 13 metov iz 29 poskusov.

Joel Embiid je s 27 točkami, devetimi skoki in osmimi asistencami vodil Philadelphio do zmage v olimpijskem mestu iz leta 1996 in po izenačenem izidu 1:1 na prvih dveh tekmah v Philadelphii je ekipa iz tega mesta prišla do prednosti v dvoboju. Tobias Harris je dodal 22 točk, Ben Simmons pa 18 in sedem podaj. Pred 16.400 gledalci v Farm Areni je Atlanta po 13 tekmah prvič klonila zaradi slabe obrambe.

Igralci Philadelphie so imeli kar 52-odstotni met iz igre, še bolj navdušujoč pa je bil 47-odstotni met trojk (10:21). Za Hawks je Trae Young prišel do 28 točk, John Collins pa jih je imel 23. Domači so ob polčasu zaostajali le za pet točk, Sixersi pa so jih nadigrali v tretji s 34:19.