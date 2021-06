Polfinale Roland Garrosa 2021 je postregel z novo teniško klasiko, že 58 v zgodovini. Največje rivalstvo v zgodovini tenisa. Prvi igralec sveta Srb Novak Đoković pa je v špančevi »dnevni sobi«, kakor velikokrat imenujejo igrišča v Parizu, izid v medsebojnih srečanjih z Rafaelom Nadalom povišal na 30 proti 28. Že samo dejstvo, da sta se igralca včeraj srečala 58. pomeni, da se poznata do potankosti in skrivnosti med njima ni. Oba sta si v letih vladavine v teniškem vrhu priborila tudi medsebojno spoštovanje. To se vidi predvsem v načinu proslavljanja točk, ko se v medsebojnih dvobojih veselita manj preudarno, kot običajno. Oba tudi spoštujeta tudi tesne sodniške odločitve, ki jih odobri nasprotni teniški igralec. Sodniku tako tudi včeraj svojega stolčka praktično ni bilo treba zapustiti, da bi pokazal odtis žogice.

Včerajšnji polfinale je bil po prikazanem tenisu pravi finale pred finalom. Teniška igralca sta prikazala številne vrhunske poteze, več znanja pa je imel Đokovič, ki je štirih urah in 11 minutah zasluženo slavil po štirih nizih (3:6, 6:3, 7:6 in 6:2). Srb si je s tem zagotovil nedeljski finale s Stefanom Cicipasom, ki je v prvem polfinalu premagala Nemca Alexandra Zvereva. Grk je za zmago potreboval pet nizov, a je na igrišču vseeno preživel pol ure manj časa, kar še dodatno govori na kakovost obračuna med Nadalom in Đokovićem.

Srb je do zmage prišel po zaslugi svoje izjemen borbenosti, še enkrat več pa je dokazal, da je verjetno najboljši igralec v zgodovini pri vračanju začetnih udarcev nasprotnikov. Nadal pri tem enostavno ni blestel, saj je serviral zelo predvidljivo, po zadetem prvem servisu pa je dobil le 59% odstotkov točk. Srb si je na celotnem srečanju pripravil kar 22 priložnosti za odvzem servisa, izkoristil jih je 14. Prvi igralec se je odlično gibal po igrišču in bral igro nasprotnika ter ga s tem spravljal v obup. Predvsem v zadnjem nizu je Španec do točke lahko prišel le z izjemnim udarcem na rob igrišča, drugače je Srb od svojega nasprotnika vedno izterjal še en udarec več. To je vladarja Roland Garrosa spravljalo v obup, po želji do neubranljivega udarca je začel delati napake. Na koncu se jih je v njegovi statistiki nabralo kar 55, Đoković jih je storil zgolj 37. Na njegovi strani je bila tudi statistika pri »winnerjih«. Srb je zadel dva več od Španca (50:48). Tako je povsem zasluženo Nadalu prizadejal tretji poraz na peščenih igriščih Roland Garrosa in prvega v polfinalu tega turnirja.

»Privilegij je igrati na tem stadionu proti Nadalu. To je bil moj najboljši dvoboj na Roland Garrosu. Zapomnil si ga bom za vedno. To je bil eden mojih treh najljubših dvobojev v karieri. Premagati Nadala na Roland Garrosa je prav poseben dosežek. Res sem zelo zadovoljen in težko bi odigral boljše. Vzdušje je bilo izjemno, takega nisem doživel že res dolgo časa. Vedno si skušam dopovedati, da ni nobenega pritiska, v resnici pa si vseskozi pod pritiskom. Vedno se lahko še izboljšam,« je povedal Đoković.

Španec je športno priznal poraz. »Imel sem veliko priložnost v tretjem nizu, ko sem imel zaključno žogo za vodstvo z 2:1 v nizih. V podaljšani igri sem naredil dvojno napako in še nekaj nepotrebnih napak. V četrtem nizu sem bil preveč utrujen. Tokrat ni bil moj večer. Ključnih točk nisem odigral dobro,« je dejal.

Nadal je bil do včeraj uspešen v vseh svojih trinajstih poskusih v polfinalu. Španec je s porazom tako izgubil možnost, da bi v nedeljo postal igralec z največ osvojenimi turnirji za grand slam. Trenutno si prvo mesto deli s Švicarjem Rogerjem Federerjem, oba sta osvojila 20 naslovov. Đoković se nahaja pri številki 18 in bo tako sam imel priložnost jutri, da se Špancu in Švicarju približa zgolj na en grand slam zaostanka.

Prvi niz malce spominjal na lanski finale Nadal je na osrednje igrišče v Parizu vstopil z odlično popotnico spominov dvobojev na pesku proti večnemu rivalu. Lani mu je v finalu Roland Garrosa odčital pravo lekcijo, letos ga je premagal še v finalu mastersa v Rimu. A 35-letni Španec se je že v prvi igri znašel v manjših težavah, a je uspešno ubranil vse priložnosti nasprotnika za odvzem servisa. Nasprotno od Španca, se Đoković v naslednji igri ni najbolje odzval pri svojem servisu. Na »break« priložnost Španca je slabo udaril dva »smash« udarca in sledila je kazen, Nadal je pobegnil s prednostjo 2:0 v igrah. Prednost se je v nadaljevanju povečala na 5:0 in malce je dišalo, da bo Rafael Nadal Novaku Đokoviću ponovno zavel »kravato«, kot je to storil v lanskem finalu. A Srb je imel drugačne načrte. Zanesljivo je dobil svojo servisno igro, v naslednji pa odvzel servis Špancu. Igra Đokovića je postajala vse boljša in boljša, oba pa sta prikazala nekaj izjemnih točk. Točk, ki so si zaslužile aplavz ne zgolj gledalcev, temveč tudi igralcev samih. Srb je zanesljivo dobil tudi naslednjo svojo servisno igro in rezultat je bil 5:3. Vse je kazalo, da se Nadal ne bo postil motiti, saj je hitro povedel 40:0 v deveti igri prvega niza. Srb je še enkrat več pokazal vse svoje sposobnosti pri vračanju začetnega udarca in je izenačil na 40. Skupno je ubranil šest Špančevih priložnosti za zaključek prvega niza. Nadal pa je nato še enkrat več pokazal, zakaj je do sedaj že osvojil 20 turnirjev velike četverice (13 v Parizu) in se je izjemno odzval. Zadel je dva odlična prva servisa in izkoristil svojo sedmo priložnost za prvi set, ter tako po natanko eni uri povedel z 1:0 v nizih.

Drugi niz: Đoković boljši v najbolj ključnih trenutkih Po dobljenem prvem nizu se je zdelo, da bo kralj peska začel še bolj prevladovati na dvoboju, a je imel prvi igralec sveta svoje načrte. Še enkrat več je dokazal, da je mentalno izjemno močan v težkih trenutkih. Četudi je izgubil prvi niz in je nasproti njega stal Nadal je še vedno verjel v zmago in je sledil svojim načrtom. Takoj v drugi igri je vzel servis Špancu in mu tako poslal jasno sporočilo, da polfinale še ni odločen. Španec je vrnil z enako mero in izid izenačil na 2:2. Tudi to ni zmedlo Đokovića, ki je ves čas izjemno pritiskal na servis Nadala in znova je povedel z breakom prednosti v šesti igri drugega niza. Nadal povratka v niz več ni našel, čeprav je imel v sedmi in deveti igri skupno na voljo še pet priložnosti, da Đokoviću ponovno vrne servis. A Srb Špancu ni pustil lahkih točk, ta pa je v ključnih trenutkih naredil nekaj nerazumljivih napak. Na igrišču je bilo videti, kot da je on tisti, ki se bori proti »nepremagljivemu« nasprotniku na pesku.

Tretji niz: Srb nadaljeval svoje delo Odlična partija tenisa se je nadaljevala tudi v tretjem nizu. Znova je prvi nos v ospredje pomolil Đoković, ki mu je servis nasprotnika uspelo odvzeti v peti in sedmi igri, sam ga je izgubil v šesti. Nadalu je tokrat v tretjem nizu uspel povratek, saj je v ključni deseti igri tretjega niza ponovno vzel servis Đokoviću in izid izenačil na 5:5. V naslednji igri je ubranil dve »rebreak« priložnosti in si zagotovil najmanj podaljšano igro. Namen pa je imel niz zaključiti še pred to, a Đoković je na svoj servis ubranil »set« priložnost Španca in niz se je odločil v podaljšani igri. Ta je z rezultatom 7:4 pripadla Đokoviću, ki je enostavno letel po igrišču.