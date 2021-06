Leto dni starejši Španec je v lanskem finalnem obračunu v francoski prestolnici zanesljivo opravil s svojim največjim tekmecem - poleg neuničljivega Švicarja Rogerja Federerja - na teniškem prizorišču iz Srbije, v današnje polfinalnem dvoboju pa se mu je Đoković po gladiatorskem boju oddolžil za poraz in slavil po štirih urah in 11 minutah dolgem in izjemno izenačenem dvoboju.

Nadal in Đoković sta doslej odigrala že 58 medsebojnih dvobojev, po današnjem v Parizu pa je Đoković izid v zmagah povišal na 30:28.

Kralj teniških peščenih igrišč iz Španije in 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam - poleg 13 zmag v Parizu je še štirikrat osvojil OP ZDA, dvakrat Wimbledon in enkrat OP Avstralije - je uvodoma zagospodaril na osrednjem igrišču Philippe Chatrier in povedel s 5:0, a nato je sijajno zaigral tudi Đoković. Osvojil je tri zaporedne igre in znižal na 3:5, po hudem boju in več kot uri dolgem dvoboju pa je Nadal uvodni niz vendarle dobil s 6:3.

Đoković v nadaljevanju ni spremenil svoje strategije, še naprej je igral sijajno, z raznovrstnimi in natančno odmerjenimi udarci povzročal gromozanske preglavice Nadalu. Srb je drugi niz odprl z 2:0, a nato je do sape prišel tudi Španec in izenačil na 2:2. V nadaljevanju sta oba igralca pokazala vrhunsko predstavo, v povsem enakovrednem boju so odločali detajli, malenkostno več modrosti in preudarnosti pa je pokazal Đoković in po 56 minutah slavil s 6:3.

Epski teniški dvoboj se je nadaljeval tudi v tretjem nizu. Najprej je bolje kazalo Đokoviću, ki je dvakrat odvzel servis Nadalu, povedel s 5:3 in imel servis za zmago v tretjem nizu, a se je Španec rešil iz kočljivega položaja. V napeti končnici sta oba igralca imela priložnost dobiti tretji niz, a sta zapravila svoje priložnosti, v podaljšani igri pa je smetano po hudem boju pobral Đoković in po 92 minutah igre slavil s 7:6 (4).