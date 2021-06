Kakorkoli že, evropsko je evropsko in za vikend se obeta šest tekem. Začenši z Wales – Švica v Bakuju. Ekipi podobnega ranga, pri čemer večina favorizira Švico. A Walesa ne gre kar tako odpisati. James in Bale spredaj sta lahko dobra kombinacija, Švicarji na drugi strani prihajajo bolj ali manj spoznani. Osnovna stava se zdi manj o treh golov skupno, a koeficient 1,45 na to je nizek. Za kaj več bi bilo treba kombinirati. Na primer z remijem, za kar je na voljo kvota 3,20, medtem ko je posamična stava na remi vredna 3,00. Na drugi tekmi favorizirani Danci pričakujejo Fince v domačem Koebenhavnu, kvota 1,45 na njihovo zmago pa zna biti za marsikoga prenizka. Kaj več? Oba gol v primeru trmastih Fincev ni izključen razplet, stavni koeficient 2,27 na to opcijo pa ni majhen. Enako, oba gol, nemara velja tudi za tekmo v St. Petersburgu, kjer se bosta pomerili Rusija in Belgija. Slednja brez De Bruyna in z na videz silovitim napadom Mertens, Lukaku, Hazard. Vendar Belgijci niso tako samoumevni, kot se morda zdi. Pri Rusih pa se že dolgo čaka na Golovina, ki bi super sezono v Monaku lahko nadgradil še na tem prvenstvu.

Nedelja se bo začela s tekmo Anglija – Hrvaška. Ob petnajstih na Wembleyu. Kot da bi se na tej tekmi lahko zgodilo angleško poplačilo dolgov Hrvaški. In zmaga celo z več kot golom razlike, za kar je na voljo kvota 2,85. Mlajši in bolj poletni so Angleži. V Bukarešti se bosta srečali Avstrija in Severna Makedonija. Tekma, na kateri je pričakovati previdnost na obeh straneh, kar navaja na stavo na manj od treh golov skupno, kar pa je vredno zgolj 1,60. In še poznonedeljska sladica, Nizozemska – Ukrajina v Amsterdamu. Oba gol in vsaj trije goli skupno za skupno kvoto 2,65.