Kaj vsebuje Kučanovo poročilo?

Sedemnajst strani dolgo poročilo je Kučanova analiza takratnega političnega stanja v državi, delovanja inštitucij in odnosa mednarodne skupnosti do BiH. Je močno kritična, a tudi odraz realnega stanja. Tovrstne kritike, ki jih je pred desetimi leti v takrat aktualnem kontekstu zapisal Kučan, so se v političnih in strokovnih krogih pojavljale tudi v preteklih letih.