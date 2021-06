Evropski parlament je s 505 glasovi za in 30 proti (155 poslancev se je vzdržalo) sprejel resolucijo, s katero poziva evropsko komisijo, naj podjetja češkega premierja in milijarderja Andreja Babiša zaradi konflikta interesov vrnejo izplačana evropska sredstva pa tudi subvencije češke vlade. Njegov kmetijsko-kemijski konglomerat Agrofert, ki ga je kot mladi tajkun ustanovil leta 1993, je bil doslej velik prejemnik evropskih subvencij za kmetijstvo. Nedavna preiskava Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) pa je pokazala, da so evropske subvencije, ki jih je dobil na teh kmetijskih posestvih po februarju 2017, pridobljene nezakonito in da jih je treba vrniti, ker Babiš še vedno nadzira Agrofert in se iz njega leta 2017 ni umaknil, kot trdi sam.

Daniel Freund: Babiš ima tri možnosti Agrofert naj bi iz Bruslja dobil več sto milijonov evrov. Preiskava je tudi pokazala, da je Evropski strukturni in investicijski skladi (ESIF) konglomeratu Agrofert sredstva dodelil neupravičeno, pri čemer je Babiš imel vpliv na ESIF. Agrofert pa je še naprej prejemnik subvencij češke vlade. Torej nosijo zdaj breme Babiševih mahinacij češki davkoplačevalci. Sicer je Babiš, ki je še danes po Forbesu četrti najbogatejši Čeh, že leta 2007, štiri leta preden je vstopil v politiko, na goljufiv način pridobil evropska sredstva za gradnjo hotelskega kompleksa. S to resolucijo evropski poslanci izvajajo pritisk na evropsko komisijo, naj ukrepa. »Pravila EU so jasna glede tega, da se konflikta interesov ne sme dopustiti,« je za televizijo Euronews povedal Daniel Freund, nemški evropski poslanec iz vrst Zelenih. »Če gre torej za konflikt interesov, potem lahko češki premier naredi tri konkretne stvari. Lahko odstopi kot premier, lahko proda svoje podjetje ali pa se odpove evropskim sredstvom. Eno od teh treh stvari torej mora izbrati in če tega ne stori, potem moramo mi prenehati pošiljati sredstva na Češko ali pa morajo voditelji držav in vlad preprečiti, da bi lahko sodeloval na pogajanjih (Evropskega sveta), saj ne moremo dovoliti, da obstaja konflikt interesov v samem centru odločanja Evropske unije.«

Zarota češke opozicije Babiš, ki trdi, da ne gre za konflikt interesov, pa zdaj obtožuje evropski parlament, da pomaga opozicijskim strankam pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. »Seveda je pobudo (za resolucijo evropskega parlamenta) dala češka opozicija,« pravi. V resnici je Babiševa stranka ANO že izgubila veliko volilcev zaradi njegovega neuspešnega boja proti pandemiji, saj je smrtnost zaradi covida-19 na Češkem na milijon prebivalcev dvakrat večja kot je povprečje v EU. Tega je kriv Babiš, saj je na primer od lani poleti kljub nasprotovanju strokovnjakov predolgo dovolil zadrževanje v zaprtih javnih prostorih brez mask.