#portret Tamara Zidanšek, po Mimi Jaušovec prva Slovenka z uvrstitvijo v polfinale teniškega turnirja največje četverice

Tami, še nedavno mala deklica iz Slovenskih Konjic, je z uvrstitvijo v polfinale enega štirih največjih turnirjev, Rolanda Garrosa, postala slovenska ženska teniška in športna junakinja. Tamara Zidanšek je vstopila v svet globalne prepoznavnosti. Čeprav na najmočnejših turnirjih na svetu do letos ni povsem potrdila svojega talenta, je med najožjimi člani in podporniki zanjo veljalo, da v sebi nosi tempirano bombo. Pravijo, da so ob sprožitvi pričakovali močno eksplozijo. A vendarle ne tako silovite kot te dni v Parizu.