“Gluhonemi” pretentali prodajalki Znakovni jezik in jezik gluhoslepih sta končno vpisana v ustavo, s čimer smo na tem področju naredili korak bliže k enakopravnosti za gluhe in naglušne osebe. A nekateri brezvestneži gluhost uporabljajo v svoj prid. Tako so neko popoldne te dni v trgovini v Izoli trije nepridipravi zaposlenima kazali znake, da so gluhonemi, s čimer so ju, tako je sporočila policija, tako zavedli, da so iz prodajalne odnesli od 50 do 60 kosov oblačil in povzročili za kakih 5000 evrov škode. Policisti nesramneže še iščejo, osumljeni pa so velike tatvine na posebno predrzen način.

Divji zahod tudi pri nas Ali bomo po mastnih hamburgerjih, družini Kardashian in sladkih gaziranih pijačah iz ZDA k nam uvozili tudi ljubezen do orožja in vsakodnevne strelske obračune na ulicah? Srčno upamo, da ne, so pa policisti v zadnjem tednu obravnavali kar dva incidenta, v katerih se je nenadzorovano streljalo. Prvi je bil v petek zvečer na območju Brežic, policisti pa so skušali iz nasprotujočih si izjav sestaviti zgodbo. Mimo neke zabave se je peljal avto, poln ljudi, iz katerega naj bi eden od šesterice streljal v zrak, potem pa je avto odbrzel dalje. Udeleženci zabave so se pognali za njim, metali v avto različne predmete, vratolomno zasledovanje pa so prekinili policisti, ki dogodek še preiskujejo. Nekaj dni kasneje je iz kombija 32-letnika iz Novega mesta eden od dveh mladoletnikov streljal na gručo ljudi v Lokvah. Na srečo je krogla zadela okno, poškodovanih ni bilo. Dva osumljena so že prijeli.

Kam je šel kartonasti policaj? Zaradi večje varnosti v prometu so zadnje leto na bolj kritične, nevarnejše odseke po državi namestili nekaj deset silhuet policistov, ob njih pa ponekod tudi silhueto službenega avta. Policisti iz lepenke imajo na voznike blagodejen vpliv, saj ti takoj, ko jih opazijo, stopijo na zavoro, posledično pa je zaradi tega manj nesreč. V soboto dopoldne so silhueto postavili na Črnem Kalu, sodeč po naših virih s twitterja pa jo je nekdo že v roku nekaj ur »ugrabil«. Policisti še preverjajo, kam in s kom jo je ucvrl njihov kartonasti kolega. Silhuete naj bi kmalu po postavitvi izginile tudi že pred leti v Posočju. »Policaji to go«, za s seboj, se šalijo ljudje twitterja in dodajajo, da bodo morali ob kartonaste na te točke postaviti tudi prave policiste, da bodo varovali kolege iz kartona. Pa še dolgčas jim ne bo, če bodo v paru.

Nuna s cerkvenim denarjem v igralnico Prejšnji teden smo pisali o brezsramni romunski šesterici, ki je iz cerkvenih pušic ukradla 600.000 evrov prostovoljnih prispevkov ameriških faranov, tokrat pa poročamo o ameriški nuni, ki je »Boga« okradla za še skoraj 200.000 evrov več. Mary Margaret Kreuper je v desetih letih Katoliški cerkvi v Kaliforniji po malem jemala denar od šolnin in darov vernikov, da bi s tem hranila svojo odvisnost od iger na srečo. 79-letna nuna, redna obiskovalka kazinojev, je imela kot ravnateljica ene od katoliških šol lahek dostop do denarja. V zameno za nižjo kazen je priznala, da je del denarja za šolo preusmerila na račun za življenjske stroške nun, zaposlenih na šoli, del tega pa porabila za lastne potrebe. Da je denarja manj, kot bi ga moralo biti, ni opazil nihče, saj je nuna ponarejala računovodske knjige. Sestra Mary, ki se je čistosti in dobroti zaobljubila pred 59 leti, se je za težave opravičila in sprejela vso odgovornost, čeravno je nespametne odločitve pripisala duševnim težavam. Grozi ji do 40 let zapora. Bog ji pomagaj!