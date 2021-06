Program Radio Kričač so si na radiu zastavili preprosto. Na AKC Metelkova mesto so postavili zunanji oddajni studio, v katerem so radijski program soustvarjali sodelavci in veterani Radia Študent ter naključni mimoidoči. Z obuditvijo ideje ilegalnega radia so se želeli na Radiu Študent "vrniti k svojim koreninam za svobodo izraza ter proti kratkovidnim represijam". Z oddajanjem posebnega programa so sklenili danes ob 15. uri.

Odgovorni urednik Radia Študent Matjaž Zorec je dejal, da so v minulih treh dneh v sklopu Radia Kričač ponudili enega svojih kakovostnejših programov, ob tem pa so prejeli odlične odzive s strani poslušalcev in podpornikov, ki so se jim v živo pridružili.

So pa že ob ponovnem zagonu Radia Kričač napovedali, da bodo »oddajanje gverilskega radijskega programa« sklenili s protestniško procesijo ReŠolucija 2021. Zorc je za STA spomnil, da so celotno akcijo zasnovali, ker menijo, da so »rezultati zadnjega razpisa ministrstva za kulturo za medijske vsebine, posebej na področju programov posebnega pomena, kamor se uvršča Radio Študent, politična farsa«. »Izbirali so po političnem ključu in nas ponovno postavili v težek eksistencialni položaj,« je dodal.

Z akcijo Radio Kričač, procesijo in koncertom želijo po besedah Zorca »na nek svoj, RŠ-evski način, ki vključuje malo objesti in malo zabave, ministrstvo opozoriti na to, kaj točno se gredo«. Zorc sicer dvomi, »da nam bo politika v trenutni sestavi znala prisluhniti, a to nam ne bo preprečilo, da ne bi kričali«.

Protestniki so se začeli ob 17. uri zbirati na Metelkovi. Odpeli so t. i. odporniško serenado Ko študent na rajžo gre in krenili proti središču mesta.

Shod nekaj sto protestnik je potekal mirno in so ga sklenili na Mestnem trgu. Opaziti je bilo nekaj transparentov, na katerih je med drugim pisalo Student5 na 1919 ter za Avtonomne prostore in avtonomne frekvence. Na Mestnem trgu se je okoli 18. ure začel pester kulturni program.

Med nastopajočimi se bodo po napovedih Zorca zvrstili skupine Pantaloons, Zajtrk, Klinci, vrsta hip-hoperjev, med drugim pričakujejo raperja Klemna Klemna, ter DJ program. Med koncertom so napovedani govori sodelavcev in veteranov Radia Študent, kot so Nada Vodušek, Boštjan Napotnik in Jure Longyka.