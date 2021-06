Slamnati novi minister

Kandidat za novega pravosodnega ministra in stečajni upravitelj Marjan Dikaučič je bil med drugim približno pet let direktor podjetja SCL, ki je poslovalo zgolj toliko, da je na koncu postalo davčni dolžnik. V nekem trenutku je Dikaučiča na direktorskem mestu zamenjala ukrajinska državljanka, lastnik podjetja pa je postal mariborski brezdomec. Dikaučič je na zaslišanju v DZ pojasnil, da je šlo za podjetje, ki je bilo projektno ustanovljeno za tuje partnerje. Ti nazadnje niso vstopili na trg, zato podjetje ni poslovalo. Na koncu so dobili ponudbo za odkup podjetja in družbenik se je za to tudi odločil.