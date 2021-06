Protipotresna utrditev ni državna prioriteta

Na ljubljanski občini nameravajo še letos objaviti razpis za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za protipotresno utrditev stanovanjskih stavb v okviru projekta Ljubljana – moje mesto. Računali so na to, da bi za utrditev nekaj najbolj ogroženih stanovanjskih stavb nato pridobili evropska sredstva, a so jim na okoljskem ministrstvu prekrižali načrte.