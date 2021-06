Jahta je menda vredna 900.000 evrov, kar je za večino smrtnikov nedosegljivo, si pa zato lahko za precej manj privoščimo Lepo Breno. A le takšno v obliki lutke. Prav zdaj mineva 31 let, odkar je na trg prišla lutka, ki je narejena po podobi Lepe Brene, dobila pa je vzdevek barbika Lepa Brena. Menda je priljubljena še danes in jo je na spletu še vedno mogoče kupiti, ni pa poceni. Stane namreč okoli 250 evrov, z njo pa pridejo tudi kapica in škatla ter rdeča karirasta obleka in rdeči škornji. Obstaja sicer tudi različica lutke, ki ima oblečeno samo spodnje perilo, prodajajo se celo posamezni deli lutke. »Jugoslovanska« barbika je na trg prišla ob izidu albuma Boli me uvo za sve iz leta 1990, ki je bil tudi glasbena podlaga za film Hajde da se volimo 3 – Udaje se Lepa Brena.