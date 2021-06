Japonsko tehnološko podjetje Sony je predstavilo nove premijske brezžične slušalke wf-1000xm4. Na prvi pogled najbolj izstopa spremenjena oblika slušalk. Ta je bolj okrogla in manj podobna nekdanjim slušalkam za prostoročno telefoniranje. Pod površjem ohišja pa se skriva še veliko zanimivega.

Najprej gre izpostaviti, da slušalke podpirajo zvok visoke ločljivosti, za kar uporabljajo Sonyjevo tehnologijo kodiranja zvoka LDAC. Ta lahko prek povezave bluetooth prenese približno trikrat več podatkov kot običajni prenos zvoka (z največjo hitrostjo prenosa 990 kb/s). Pri podjetju trdijo tudi, da slušalke s pomočjo umetne inteligence v realnem času povečujejo ločljivost stisnjenih glasbenih datotek. Rezultat vse tehnologije, ki je spravljena v slušalke, naj bi bil dinamičen zvok z bogatimi basi.

V slušalke so vgradili tudi funkcijo speak-to-chat (spregovori za pogovore), ki ob zaznavi vašega glasu samodejno prekine predvajanje glasbe in omogoči prehajanje zvoka iz okolice. Uporabniku slušalk ob pogovorih ne bo treba vzeti iz ušes. Ko se bo pogovor zaključil, bodo slušalke samodejno nadaljevale predvajanje glasbe. Pri Sonyju trdijo tudi, da so še izboljšali kvaliteto prostoročnega klicanja. To naj bi dosegli s kombinacijo mikrofonov in tipalom za zajemanje zvoka prek kostne prevodnosti. Sogovornik naj bi zaradi tega uporabnika slišal bolj jasno in natančno, tudi če kličemo iz hrupnega okolja.