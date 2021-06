Barcelona desetič, PSG, Aalborg ali Nantes prvič – to je glavno vprašanje pred zadnjim dejanjem lige prvakov v sezoni 2020/21 v dvorani Lanxess Arena z zmogljivostjo 20.000 gledalcev, v kateri pa bo lahko zaradi protikoronskih ukrepov na vsaki tekmi le 500 gledalcev. Köln bo dvanajstič zapored gostil sklepni turnir in že drugega v letošnji sezoni. Zaradi koronavirusa je bil lanski (odpovedane so bile vse tekme osmine finala in četrtfinala ter za zeleno mizo določeni udeleženci »final foura«) z maja preložen najprej na avgust, potem pa na 28. in 29. december. Naslov je ostal v Nemčiji, kajti Kiel je v finalu ugnal Barcelono s 33:28.

Odkar je Köln leta 2010 prvič postal prizorišče zadnjega dejanja lige prvakov, še nobenemu klubu ni uspelo obraniti lovorike. Tako bo tudi letos, kajti aktualni in skupaj štirikratni prvak Kiel je v četrtfinalu izpadel proti PSG s skupnim izidom 59:63. Na »final fouru« decembra lani je nastopilo šest Slovencev v treh klubih: Jure Dolenec, Blaž Janc, Domen Makuc (vsi Barcelona), Blaž Blagotinšek, Gašper Marguč (oba Veszprem) in Miha Zarabec (Kiel), letos pa bodo le štirje – ista trojica iz Barcelone in Rok Ovniček (Nantes). V vsakem primeru bo Slovenija zastopana v finalu, vprašanje je le, ali s tremi igralci (Barcelona) ali z enim (Nantes).

Slovo Dolenca od Barcelone V dvorani Lanxess Arena, ki so jo po le dveh letih gradnje – stroški 153 milijonov evrov – odprli leta 1998, že četrtič v zadnjih petih letih gostiteljica Nemčija ne bo imela svojega kluba, čeprav ima najmočnejšo ligo na svetu. Največji favorit za evropsko krono je Barcelona, ki nanjo čaka že od sezone 2014/15, Katalonci pa so v tej sezoni na 18 evropskih tekmah 18-krat zmagali. Jutri bodo zadnje tekme v njenem dresu odigrali Jure Dolenec (seli se v francoski Limoges, za katerega že igra Dragan Gajić), Raul Entrerrios, Cedric Sorhaindo in Kevin Møller, po 12 letih pa se bo od trenerskega stolčka poslovil Xavi Pascual, ki je osvojil kar 60 lovorik in ki bo prevzel Dinamo iz Bukarešte. Xavi Pascual se želi od 28-kratnega prvaka Španije posloviti z lovoriko prvaka Evrope, zaveda pa se, da bo nedeljska tekma zaradi slovesa zanj posebna. »Čaka nas težko delo, a tega smo že dolgo vajeni. Čustva bom skušal potisniti na stran in se osredotočiti le na to, da bomo v Kölnu dvakrat zmagali in znova odnesli pokal domov. Želim se posloviti s tretjim naslovom najboljšega v Evropi,« pravi 53-letni Xavi Pascual, ki je bil s Katalonci prvak že v letih 2011 in 2015, trikrat je klonil v finalu (2010, 2013, 2020), na klopi pa ga bo zamenjal rojak Carlos Ortega, trener Hannovra.