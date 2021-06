Najboljši vratarji na evropskih prvenstvih

Na evropskih stadionih se je začelo že 16. evropsko prvenstvo v nogometu, ki je lani sicer odpadlo iz znanih razlogov. Euro 2020, kot se prireditev, ki jo tokrat gosti serija držav, imenuje, bo zbral 24 najboljših reprezentanc, ki se bodo po znanem vzorcu najprej v skupinah, potem pa na izpadanje borile za najvišja mesta. Naših tokrat, kot smo že navajeni, ni zraven. Dnevnikova rubrika se je vrnila v preteklost in izbrala najboljše vratarje, ki so se izkazali na tem tekmovanju; to v različnih oblikah poteka že od leta 1960. Da bi bila razvrstitev zanimivejša, pa nismo zgolj prešteli golov, ki so jih prejeli, ampak smo si pomagali tudi z razglasitvami najboljših vratarjev, ki potekajo v zadnjih letih ob koncu prvenstva. Je pa seveda res, da so nekateri vratarji na začetku, ko je nastopalo manj reprezentanc, branili na manj tekmah, spet drugi so morali ob koncu tekem braniti enajstmetrovke, ki seveda povečajo možnosti strelcev. Sicer pa ni nobenega dvoma, da brez dobrih obrambnih igralcev ni dobrih vratarjev.