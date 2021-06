Mojster Mika in nenavaden poklic

Kot desetleten fantič je Mikajlo Milosavljević najraje plezal. Ni bilo drevesa, na katerega ne bi zmogel priti, in sicer prav do vrha. Takrat so fantje iz Borča pri Kniću v Šumadiji po pouku in med počitnicami čuvali ovce in se seveda dokazovali, tekmovali, tudi kakšno ušpičili. Mikajlo pa je neumorno plezal po drevesih. Po končani osnovni šoli je odšel v Kragujevac, da se izuči poklica. Postal je avtoličar, nato se je vpisal na višjo prometno šolo in jo zaključil ter bil dolga leta eden od vodij proizvodnje v tovarni Zastava. Po 35 letih dela pa se je odločil – vzel je odpravnino in se ponovno posvetil plezanju. Danes ga vsi poznajo pod nazivom mojster Mikajlo Milosavljević Mika. Visoko drevje, med njimi 300-letni borovci, ki dosežejo višino od 45 do več kot 60 metrov, se z leti tako razvejajo, da ogrožajo okolico – daljnovode, hiše, tudi ljudi. Takrat vsak Šumadijec ve, kako rešiti problem – poklicati je treba mojstra Miko in problema ni več. Na koliko dreves se je povzpel, da bi odžagal nekatere veje, koliko dreves je posekal, mojster Mika ne ve, spomni pa se, da je največje drevo, ki ga je posekal, raslo v vasi Beloševac pri Kragujevcu. Prav pri Ljubiševi »kafani« je stalo mogočno drevo, okoli njega pa stanovanjske hiše. In pri podiranju orjaka ni poškodoval prav nobene od njih. Seveda se mu kdaj tudi ni izšlo po načrtih. Najhuje je bilo, ko je v kraju Bjelo Polje med podiranjem drevesa padel skoraj tri metre globoko. Na vrhu drevesa je bil, ko je močno zapihalo. Kar dolgo je okreval, tako doma kot v zdraviliščih, ampak zdaj 63-letni Mika spet pleza. »Najpomembnejša sta zbranost in načrtovanje,« pojasni Mika, potem pa izgine v drevesni krošnji.