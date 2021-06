Marta Zabret, profesorica matematike: Mi delamo z mladimi, toplimi, živimi ljudmi. Od oblasti pa veje sam hlad.

Na vprašanje, koliko časa že poučuje, se najprej nasmeje. Od vekomaj, se mi zdi, reče. Potem pove, da je od leta 1986 zaposlena na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik, ki letos praznuje častitljivih 70 let obstoja. Skoraj toliko časa je tudi razredničarka. In šolska mama, če je treba. In zasilni psihiater, če ni pravega pri roki.