Podjetni tankist

Normalen človek ve, kako se obleči za službo. Državna uprava: obleka, kravata, čevlji…, skratka birokratski dress code, ki mu sledijo tudi bančniki, odvetniki, direktorji in tisti, ki formalno urejenost razumejo zgolj v trikotniku obleka – kravata – čevlji. Če delaš v kakšni relativno umazani proizvodnji, je pravzaprav vseeno, kako se oblečeš, ko se odpraviš na delo, ker si v »firmi« tako ali tako navlečeš ibercug in je vseeno, kam leti svinjarija. Še manj težav imajo policisti in vojaki, ki jih uniformno oblači mati država.