Elena Pečarič, filozofinja, direktorica YHD: Besede, ki lahko lajšajo dihanje

Elena Pečarič je diplomirana filozofinja in neumorna borka za pravice hendikepiranih. Pred 25 leti je soustanovila YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, ki se bori za neodvisno življenje hendikepiranih. Dolga leta je bila neutrudna »nadzornica« invalidskih organizacij, ki so netransparentno rokovale z denarjem, ostra kritičarka politik, ki vztrajajo pri preživeli ideologiji o hendikepiranih kot nebogljenih, nesrečnih, odvisnih od drugih, ki morajo zato biti hvaležni. Premiki, ki jih je delovanje YHD sprožilo v družbi, so bili tektonski: prvič se je pred našimi očmi odprla resna debata o tem, kaj mora narediti država, da bi hendikepirani lahko živeli samostojno, aktivno in polno življenje. Osebna asistenca je po njihovi zaslugi končno dobila slovensko državljanstvo.