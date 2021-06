Na eni strani DNK-analiza kosti. Na drugi strani mitomanija in gusle.

»Postavili so me na tole mesto. Tam spredaj so že ležala trupla. Roke sem imel zvezane in ko sem čakal, da me ustrelijo, sem se sklonjen spuščal naprej.« Nedžad Avdić je roki sklenil za hrbtom in nama s fotografom pokazal, kako je padal proti tlom.