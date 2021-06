Katera, kdaj in za kakšne projekte, bodo lahko podjetja in tudi lokalne skupnosti izvedeli na brezplačnem webinarju, ki ga pripravlja družba Tiko pro 16. junija. Na webinar se lahko prijavite tukaj.

Na webinarju bodo sodelovali predstavniki službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstva za okolje in prostor ter ministrstva za infrastrukturo. Sibil Klančar, vodja službe za razvojna sredstva pri ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, bo nanizala najavljene in objavljene razpise, Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, pa bo predstavila nepovratna sredstva v okviru načrta za okrevanje in odpornost ter finančne perspektive 2021 do 2027 za podjetja. Dogodek bodo obogatili predstavniki podjetij ter občinskih uprav s primeri dobre prakse črpanja sredstev Evropske unije. Program in več o sogovornikih najdete tukaj .

Razvojna področja

Razvojna področja in komponente načrta za okrevanje in odpornost, kjer podjetja in tudi lokalne skupnosti najdejo priložnosti za črpanje denarja za projekte, so zeleni prehod (v okviru tega obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu, trajnostna prenova stavb, čisto in varno okolje trajnostna mobilnost ter krožno gospodarstvo oziroma učinkovita raba virov), digitalna preobrazba tako gospodarstva kot javnega sektorja in javne uprave, pametna, trajnostna in vključujoča rast. V okviru slednje so priložnosti za financiranje RRI – raziskave, razvoj in inovacije, projektov za dvig produktivnosti ter za prijazno poslovno okolje za investitorje pa tudi za trg dela, saj bo namenjen denar za ukrepe za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov ter krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici, pa tudi za preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine. Pomembno področje NOO z reformami in naložbami je tudi zdravstvo in socialna varnost, kar pomeni, da bo denar poleg zdravstva in socialne varnosti tudi za dolgotrajno oskrbo in stanovanjsko politiko.