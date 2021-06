»Včeraj je prišlo do mazaške akcije z nizkotnim političnim sporočilom. Storilci so stekleno fasado in vhodna vrata ministrstva za kulturo v zavetju noči porisali s kljukastimi križi,« je odzivu, objavljenem na Twitterju, dejal minister.

To dejanje po njegovih besedah »odraža njihovo lastno naravo in je le še ena v nizu akcij pred ministrstvom za kulturo«.

»Ta akcija napoveduje fizično nasilje organiziranih protidemokratičnih političnih skupin. Grozijo ljudje brez vsakršne populacijske empatije, ki želijo po vzoru svojih totalitarnih vzornikov spremeniti človeka v stvar, ki jo je potrebno brez kakršnegakoli občutka z lahkoto uničiti in odstraniti,« je povedal minister.

Izrazil je upanje, da »bodo pristojni organi storilce prijeli in da njihovega dejanja ne bodo obravnavali zgolj kot običajen prekršek, ampak kot premišljeno oživljanje nedopustnih političnih praks, ki so v razvitih demokratičnih družbah povsem nesprejemljive in kaznive«.

Kot so v četrtek sporočili s Policijske uprave Ljubljana, policisti zaenkrat nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Po njihovih navedbah so neznani storilci povzročili za približno 500 evrov škode, policija pa bo o vseh nadaljnjih ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo.