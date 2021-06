V času pandemije covida-19 so države članice pokazale široko soglasje za ponovno vzpostavitev prostega gibanja v Evropski uniji, je ob novici o odobritvi priporočila na Twitterju danes sporočilo portugalsko predsedstvo EU.

Hitro odobritev na ravni stalnih predstavnikov držav članic EU je danes pozdravila tudi Evropska komisija, ki je novo priporočilo glede omejitev potovanj predlagala konec maja ob upoštevanju izboljševanja epidemioloških razmer in napredka pri cepljenju v uniji.

Prepričani smo, da bodo s tem osveženim priporočilom in digitalnim covidnim potrdilom, ki naj bi bilo po vsej EU uveljavljeno s 1. julijem, Evropejci uživali v varnih poletnih počitnicah, je v Bruslju dejal govorec komisije Christian Wiegand.

Države članice so se strinjale, da za polno cepljene in tiste, ki so preboleli covid-19, ne veljajo dodatne omejitve glede potovanj, kot sta testiranje ali karantena.

Prav tako so dosegli soglasje glede veljavnosti testov. Testi PCR naj v vseh članicah unije veljajo 72 ur, hitri antigenski testi pa 48 ur, kar so pri komisiji glede na dosedanji razdrobljen pristop danes toplo pozdravili.

Priporočilo bo tudi vneslo več jasnosti v pravila glede potovanj otrok, kar bo zagotovilo enotnost družin med potovanji, je še dejal Wiegand.

Komisija je predlagala, naj za otroke, mlajše od šestih let, ne velja obveznost testiranja v povezavi s potovanji, in naj za mladoletnike, ki potujejo s starši, ne velja karantena, če ta ne velja za njihove starše, na primer ker so bili cepljeni.

Veleposlaniki so potrdili tudi pragove zemljevida Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Komisija je predlagala, da za osebe, ki prihajajo z zelenih območij, naj ne veljajo nikakršne omejitve. Od oseb, ki prihajajo z oranžnih, lahko oblasti zahtevajo negativen test. Osebam, ki prihajajo z rdečih območij, pa lahko naložijo tudi karanteno, če oziroma dokler nimajo negativnega testa. Za temno rdeča območja lahko oblasti zahtevajo test in karanteno.

Priporočilo mora sedaj potrditi še Svet EU, v katerem odločajo države članice, kar se pričakuje prihodnji teden.