Včeraj je potekalo slovensko tekmovanje Falling Walls Lab, ki se med marcem in oktobrom odvija v akademskih ustanovah več kot 60 držav sveta. Dogodek, ki je plod nemške fundacije Falling Walls, je namenjen študentom na vseh stopnjah, diplomantom, magistrom, doktorandom in mladim profesionalcem.

Vsak tekmovalec ima na voljo tri minute za predstavitev prebojne ideje, s katero ruši obstoječe »zidove« specifičnega akademskega področja. Slovenski natečaj je tudi letos organiziral Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Nemško službo za akademske izmenjave (DAAD) ob podpori Zveznega ministrstva za zunanje zadeve Nemčije. Pred petčlansko komisijo predstavnikov akademije in gospodarstva se je virtualno predstavilo pet idej, ki prispevajo k področjem medicine, kemije, jezikoslovja in medijev.

Prvo mesto za magistrico farmacije in doktorsko študentko biomedicine Majo Kokot

Prvo mesto je osvojila magistrica farmacije in doktorska študentka biomedicine na Univerzi v Ljubljani Maja Kokot, ki kot mlada raziskovalka na Kemijskem inštitut snuje novo vrsto antibiotikov oziroma zaviralcev bakterijske topoizomeraze kot antibakterijske terapije (NBTI). Protibakterijska zdravila namreč spadajo med ena najpogosteje predpisanih in uporabljenih zdravil, ki so z dolgotrajno in prepogosto uporabo pripeljala do globalnega pojava povečevanja bakterijske odpornosti ter zmanjševanja učinkovitosti poznanih protibakterijskih zdravil.