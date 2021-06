(Nedeljski dnevnik) Dušan Vučko, direktor službe državne volilne komisije: Za digitalne volitve še nismo zreli

Na Golniku rojenemu Gorenjcu Dušanu Vučku so nedavno z veliko podporo drugič zapored podaljšali mandat direktorja službe državne volilne komisije. Z njim smo se srečali na dan, ko je bilo jasno, da bomo Slovenci 11. julija imeli možnost na referendumu izraziti svoje mnenje o zakonu o vodah, in v času, ko že potekajo priprave na super volilno leto 2022. Na volišča bomo odšli najmanj trikrat in izbirali poslance, predsednika države ter župane in občinske svetnike, a če se bodo dogajali drugi krogi in če bo vmes prišel še kak referendum, bo volilnih nedelj še toliko več. Hkrati bodo potekale tudi volitve v državni svet, kar pomeni, da tako pestrega volilnega leta v zgodovini Slovenije še ni bilo.