Odslej bodo tudi potniki iz smeri Maribora ali Celja potovali v Trst brez vmesnega prestopanja v Ljubljani. Tudi potovanje na Dunaj bo odslej zaradi direktne povezave za potnike s primorskega konca, iz Sežane, Divače in Postojne, še bolj enostavno, so v sporočilu za javnost zapisali na Slovenskih železnicah (SŽ).

Kot so dodali, ima vlak v Trstu povezavo za potovanja naprej tudi s hitrimi vlaki Freccarossa, in sicer v smeri Benetk, Padove, Milana, Torina, Bologne, Firenc, Rima ... Z Dunaja pa bodo potniki lahko z vlakom med drugim potovali naprej v Prago, Bratislavo, Krakow in Varšavo.

Prvo otvoritveno vožnjo bodo danes popoldne simbolično pospremili predstavniki vodstva SŽ, avstrijskih železnic ÖBB in dežele Furlanije - Julijske krajine.

»Z današnjo prvo vožnjo vlaka na relaciji Dunaj-Ljubljana-Trst smo naredili prvi korak k obuditvi prometnih tokov, ki so zelo pomembni ne le za nas tri sosednje železniške uprave, ampak tudi za širši geografski prostor,« je ob vzpostavitvi nove povezava pojasnila direktorica družbe SŽ-Potniški promet Darja Kocjan.

Kot je dodala, so s sporazumom o vzpostavitvi nove železniške povezave dodatno nadgradili že do sedaj aktivno in dobro sodelovanje z avstrijskimi železnicami in deželo Furlanijo - Julijsko Krajino. »Naš naslednji skupni korak in cilj je potnikom približati potovanje s tem vlakom skozi dobro uporabniško izkušnjo, kot tudi skozi skupno promocijo v naših treh deželah in širše. Potnike želimo ozavestiti, da z odločitvijo, da se peljejo z vlakom, pomembno vplivajo tudi na varstvo okolja in trajnostni razvoj,« so Kocjanovo še povzeli v sporočilu za javnost.

»Vesel sem, da lahko 164 let po vožnji prvega vlaka na tej progi oživimo to težko pričakovano neposredno povezavo od Dunaja prek Ljubljane do Trsta. Tako povezujemo tri velika evropska mesta, ki pričakujejo naše potnike s pestrim izborom kulturne ponudbe,« je dodal direktor ÖBB Andreas Matthä.

Regionalni svetovalec za infrastrukturo italijanske avtonomne dežele Furlanija - Julijska krajina Graziano Pizzimenti je dodal, da je boj proti covidu-19 pustil rane v družbi in škodoval gospodarstvom, hkrati pa je za dolgo časovno obdobje okrnil tudi našo svobodo. »Danes ne gre le za vzpostavitev železniške storitve, ampak tudi za konkreten signal vrnitve v normalnost: zdaj so si Trst, Dunaj in Ljubljana zahvaljujoč novi železniški storitvi veliko bližje,« je podaril.