Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije kot predlagatelj in Sindikat taksistov kot pobudnik sta izpodbijala določbe, skladno s katerimi so bili avtotaksi prevozi dovoljeni, če je voznik predhodno opravil testiranje na koronavirus in je imel negativen rezultat testa, ki ni starejši od 72 ur.

Oba izpodbijana odloka sta skupaj določala obveznost spornega testiranje za obdobje od 15. do 26. februarja. Ustavno sodišče je v obrazložitvi odločitve zapisalo, da prvi odlok v času vložitve zahteve ni več veljal, drugi pa je nehal veljati med postopkom pred ustavnim sodiščem.

"V takem primeru ustavno sodišče odloči o ustavnosti izpodbijanega predpisa, če predlagatelj oziroma pobudnik izkaže, da niso bile odpravljene posledice njegove protiustavnosti," so pojasnili.