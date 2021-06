Enajst sodnikov vrhovnega sodišča v Braziliji je v četrtek glasovalo soglasno, je sporočilo sodišče, poročata nemška in francoska tiskovna agencija dpa in AFP.

Sodišče je odločilo, da pa se bodo lokalne skupnosti in oblasti zveznih držav lahko same odločile, da ne bodo gostile turnirja na svojih območjih.

To pa je malo verjetno, saj so guvernerji štirih zveznih držav, kjer naj bi potekal turnir, zavezniki predsednika Jaira Bolsonara, ki želi nadaljevanje turnirja.

Vrhovno sodišče je zavrnilo predloga brazilske socialistične stranke in sindikata kovinskih delavcev, ki sta izpodbijala turnir in ga navedla kot grožnjo javnemu zdravju in širjenju virusa.