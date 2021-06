Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo še krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Ponoči se bo delno zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija. V soboto bo več sončnega vremena, popoldne bodo nastale le posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo večinoma sončno, popoldanske plohe bodo manj verjetne. V ponedeljek bo pretežno jasno.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam v višinah razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Manj verjetne bodo ob morju. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale le posamezne plohe ali nevihte

Bio napoved: V petek in soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi večinoma ugoden, le najbolj občutljivi bodo lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.