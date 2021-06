V Tokiu se je v zadnjem mesecu kljub omejitvam povečalo število primerov okužb s koronavirusom, oblasti pa skrbi predvsem širjenje različic virusa in nenehna obremenjenost zdravstvenih ustanov in osebja.

Restavracije naj bi delale s krajšim delovnim časom, uvedli naj bi tudi druge omejitve

Časnik Mainichi je poročal, da bo vlada v okviru bolj usmerjenih "nujnih" ukrepov od restavracij zahtevala, da delajo s krajšim delovnim časom in uvedla druge omejitve, zaradi česar se bodo morali bari in restavracije zapreti do 20. ure ob prepovedi strežbe alkohola.

Končna odločitev o tem se pričakuje do konca naslednjega tedna, nekaj dni pred iztekom trenutnega izrednega stanja.

Ankete so pokazale, da je večina japonske javnosti še vedno proti organizaciji OI to poletje, saj jo v času koronske pandemije skrbi "poplava" športnikov in njihovih spremljevalcev iz tujine.

Japonska je za tuje obiskovalce zaprta od začetka pandemije lani, vendar so tako vlada kot organizatorji odločeni, da igre bodo.