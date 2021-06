Policija v Domžalah išče lastnika najdenega konja

Domžalski policisti so bili v četrtek obveščeni o konju, ki prosto hodi po cesti v Depali vasi. Policisti so skupaj z veterinarsko službo poskrbeli za okoli eno leto staro žrebičko, ki še ni čipirana, na sebi pa ima uzdo roza barve, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.