Med najboljše štiri še zlati vitezi iz Las Vegasa

V severnoameriški hokejski ligi so znani vsi štirje udeleženci polfinala končnice za Stanleyjev pokal. Zadnji so si polfinale lige NHL zagotovili hokejisti iz Las Vegasa Golden Knights. Zlati vitezi so na domačem ledu s 6:3 dobili šesto tekmo drugega kroga ter s skupnim izidom 4:2 v zmagah izločili najboljšo ekipo rednega dela Colorado Avalanche.