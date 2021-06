Tradicionalni slovenski zajtrk so sodelujoči partnerji prvič organizirali pred desetimi leti, vse od takrat pa so projekt posvojili slovenski vrtci in osnovne šole ter različne druge ustanove po Sloveniji in tudi po svetu.

Ponavadi tradicionalni slovenski zajtrk poteka na dan slovenske hrane, ki je vsako leto tretji petek v novembru. A ga nazadnje novembra lani zaradi epidemije covida-19 in zaprtih šol in vrtcev prvič ni bilo možno izvesti. Namesto novembra lani bo tradicionalni slovenski zajtrk zato potekal danes.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo se mladino in vzporedno širšo javnost o pomenu zajtrka kot pomembnega obroka v okviru naših prehranjevalnih navad.

Minister Podgoršek pa ob tem dodaja še, da je tradicionalni slovenski zajtrk tudi priložnost za sporočilo, da je nakup lokalnih živil izjemno pomemben za to, da ohranjamo slovensko podeželje in slovensko kmetijstvo.

Poleg tega tradicionalni slovenski zajtrk nudi priložnost, da se zavemo problema zavržkov hrane oz. odpadne hrane. Tudi na tem področju lahko vsak izmed nas naredi korak v smeri zmanjševanja, poudarjajo na kmetijskem ministrstvu in dodajajo, da imamo vsak dan znova priložnost, da spremenimo naše prehranske in nakupovalne navade.

Pobudnik projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je Čebelarska zveza Slovenije, pri njem pa sodeluje več ministrstev in ustanov s področja kmetijstva, šolstva in gospodarstva.

Otrokom se bodo danes v šolah in vrtcih pridružili tudi čebelarji, ki bodo osveščali o pomenu čebel in čebelarstva za pridelavo hrane ter o pomenu ohranjanja čistega okolja.